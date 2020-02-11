Hastanenin 'Verimlilik değerlendirmesi' başarısı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nin 'Sağlık Bakanlığı Verimlilik Değerlendirmesi'ni başarıyla geçtiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yerinde değerlendirme faaliyetleri kapsamında; Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde verimlik değerlendirmesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimle ilgili olarak Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, “Hastane yönetimi ve çalışanlarımızın ekip ruhuyla ve büyük bir özveriyle katkı sağladıkları ''Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi'' başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Hastane yönetim ve kalite ekibimize, emeği geçen tüm personelimize ve özellikle de değerlendirme ekibine teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.