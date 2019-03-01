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Hastaneye diş röntgen cihazı

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Hastanesi Diş Polikliniğine Kütahya Ağız Diş Sağlığı Merkezince gönderilen Diş Röntgen Cihazının hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Hastanesi Diş Polikliniğine Kütahya Ağız Diş Sağlığı Merkezince gönderilen Diş Röntgen Cihazının hizmete girdiği bildirildi.


Verdikleri her sözü yerine getirdiklerine vurgu yapan AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var,” İlçe Devlet Hastanesi Diş Polikliniğine Diş Röntgen Cihazı kazandıracağımız taahhüdünde bulunmuştuk. Bu sözümüzü yerine getirdik. Diş Röntgen Cihazı sayesinde artık halkımız diş ile ilgili tüm teşhis, tanı ve tedavilerini çevre il ve ilçelerdeki diş polikliniklerine gitmeden yerinde gerçekleştirebileceklerdir. Hastanemize Diş Röntgen Cihazı teminine katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir ve Kütahya Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Semih Bilgi'ye teşekkür ediyorum” dedi.

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