Hastaneye yeni tomografi cihazı

bilgisayarlı tomografi cihazı kurulumu gerçekleştirildi.

Son dönemde artan vaka yoğunlukları da dikkate alınarak Sağlık Bakanlığından alınan izinle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3. tomografi cihazı kurularak tomografi çekimlerine başlandı.

Ana binada kurulumu gerçekleşen yeni cihazla birlikte tomografi ihtiyacının daha hızlı karşılanması, tanı ve tedavi süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.