Hava Er Eğitim Tugayı'nda Aşçı Yardımcılığı Kursu

Kütahya Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Hava Er Eğitim Tugayı'nda açılan "Aşçı Yardımcılığı Kursu" sonunda etkinlik gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğinde silah altında bulunan erlere yönelik “Okuma, Yazma ve Meslek Kursları Açılmasına Dair Esasları Belirleyen Protokol" kapsamında, Hava Er Eğitim Tugayı'nda açılan 450 saatlik "Aşçı Yardımcılığı" kursu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Zeki Atik, Kurmay Başkanı Albay Erol Yeşilçınar, Hava Er Eğitim Merkezi Komutanı Kazım Ceylan ve askeri personelin katılımları ile düzenlenen etkinlik sonrası tamamlandı.

Kursu başarı ile tamamlayan 8 sözleşmeli er ve 11 uzman erbaşın, kıtalarına aşçı yardımcısı unvanı ile gidecekleri ve vatani görevlerini ifa edecekleri belirtildi.

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile Halk Eğitimi Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 1 Eylül 2018 tarihinden bu güne kadar 56 kurs açıldığı ve bin 105 er ve erbaşın sertifika sahibi olduğu açıklandı.