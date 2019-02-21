Hayal ettikleri geleceği eserlere dönüştürdüler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayal ettikleri geleceği resim ve afiş üzerine aktaran öğrenciler ödüllerini düzenlenen tören ile aldılar.

"Gelecekte İnsanlığı Bekleyen En Büyük Sorun" konulu yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

İl genelinde ilk okul ve ortaokul öğrencileri arasında iki ayrı kategoride resim, Lise öğrencileri kategorisinde ise afiş dallarında düzenlenen gelecekte insanlığı bekleyen en büyük sorun konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne gönderilen resim ve afişler il komisyonu üyelerince değerlendirmeye alınarak derecelendirmelerde bulunuldu.

Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen törene, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, dereceye giren okulların idarecileri ve derece elde eden öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde açılış konuşması yapan Okul Müdürü Mustafa Kemal Pişkiner, " Günümüzde inivasyon oldukça önemli, yeni şeyler yerine var olan çözümleri üretebilmek, o yüzden de çözümleri tanımlamak için sorunu iyi bilmek gerekiyor. Bizlerin bu yarışmadaki en temel amacı, öğrencimizin ilk başta kendi çevresinde olmak üzere ülkemiz için Dünya için ve kainat için gördüğü sorunları belirlemesi, bu anlamda yarışmaya katılan tüm okullarımıza ve derece alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diyerek okul faaliyetlerinden bahsetti.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa,"Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'nin gelecekte daha müreffeh bir ülkede farkındalık oluştursun diye düzenlenmiş olan bir afiş ve resim yarışmasının mütevazi ödül töreninde bir araya geldik. Okulumuz ekip ruhu ile yeni kurulmasına rağmen güzel bir sinerji elde etti. Yarışmaya katılan derece alan tüm çocuklarımıza gelecek adına kaygı duydukları ve, geleceği bugünlerde yakın yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmada derece alan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onları bu yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ne kadar basit görünse de olağanüstü bir çaba sarf ettikleri görülüyor. Ne kadar mütevazi gibi görünse de arkasında ekip çalışması olan bir yarışma idi. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizin profesör düzeyinde değerlendirilen bir yarışma, Aynı zamanda Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisemizin ressam düzeyinde bir jürisi vardı. Dolayısı ile profesyonel bir elden geçti bu çalışmalar. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, yaptığı konuşmada dereceye giren öğrencilere teşekkür ederken şunları söyledi, " Projenin yapım ve fikir aşamasında emeği geçen okulumuz ve yönetimine destek veren İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, aynı zamanda değerlendirilmesi aşamasında bize yardımcı olan ve katkısı olan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bizim yapmamız gereken en iyi şey, çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve eğitmektir. Bizlerin tüketen değil, üreten bir toplum olmamız gerekir. Bu noktada özellikle bilim üreten, sanat üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini, milletini seven erdemli nesiller yetiştirilirse bölgemizde lider, Dünya'da da söz sahibi oluruz. Bu yarışma oldukça önemliydi, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve katkısı olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Resim dalında Tavşanlı Özel Gülbahçe Okulu öğrencisi Sude Gizem Uslu birinci, Subaşı ilkokulu öğrencisi Gülseren Yiğit ikinci, üçüncü Doğa Koleji İlkokulu öğrencisi Salih Efe Bozyiğit, mansiyon ödülleri ise Çavdarhisar Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencisi Defne Ceylin Boztaş, Hisarcık Cumhuriyet Orta okulu Pınar Işık'a verildi.

Ortaokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında birinci Köprüören TEK Termik Ortaokulu öğrencisi Gülbahar Gündüz birinci, Moymul Ortaokulu Kübra Sarı ikinci, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Aysima Saçören üçüncü, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Selen Ören mansyion ödülü aldı.

Liseler arası afiş yarışmasında ise Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Mina Ceylan birinci, Kütahya Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Şevval Feyza Sarı ikinci, Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Emine Sarı üçüncü, Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Zeybek mansiyon ödüllerini aldılar.

Daha sonra derece elde eden eserlerin bulunduğu sergi alanı törene katılanlar tarafından gezildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, resim sergisinden sonra oluşturulan anı defterine düzenlenen yarışma ve öğrencilerin eserleri ile ilgili duygularını yazarak aktardı.