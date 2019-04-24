Hayallerini çizdiler

Bahattin Çini Özel Eğitim Merkezi Okulu'nda gerçekleştirilen, Nafi Güral Eğitim Vakfı ve Kütahya Valiliğinin ortak tasarısı olan 'Hayallerini Çiz' isimli sosyal sorumluluk projesi etkinliğinde konuşma yapan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, "Bu projeyi ortaya koyduğumuzda hayallere ışık tutalım, yol olalım istedik.” dedi.

Nafi Güral Eğitim Vakfı ve Kütahya Valiliğinin ortak tasarısı olan 'Hayallerini Çiz' isimli sosyal sorumluluk projesi etkinliği Bahattin Çini Özel Eğitim Merkezi Okulu'nda gerçekleştirildi. Eğitim gören özel öğrencilere “En büyük hayalin nedir?” sorusu soruldu ve sorunun cevabını resim çizerek vermeleri istendi. Toplamda 85 öğrenci birbirinden farklı hayallerini resmetti. 85 hayalin 14'ünün kartpostallara basılarak satışa sunulması, bu satışlardan elde edilecek gelirlerin yine çocukların adına değerlendirilmesi hedefleniyor.

"HAYALLERİMİZDE ÇOK AĞLADIK, ÇOK GÜLDÜK"

Bahattin Çini Özel Eğitim Merkezi Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kürsüye çıkarak konuşma yapan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Önce kendimden yola çıktım, hayalim ne olabilir? Hayalim; çocuklarımızı ve onların annelerini, babalarını mutlu etmek olabilir diye düşündüm. Bu hayalimi kardeşlerimle, çalışma arkadaşlarımla paylaştım ve bugün gördüğünüz muhteşem organizasyonun temellerinin tohumlarını atmış olduk. Bu projede bizlere canı gönülden tüm imkanlarını sefer eden, destek olan herkese ve çıktığım her yolda bana destek olan anneme, babama, kardeşlerime, hocalarıma sonsuz teşekkür ederim. Bu projeyi ortaya koyduğumuzda istedik ki hayallere ışık tutalım, yol olalım. Hayaller öylesine güzel, öylesine anlamlı, öylesine bizi içine alan hayallerdi ki, kiminde çok güldük, kiminde çok ağladık. Bazıları gerçekleştirebileceğimiz hayallerdi, bazıları ise çok manevi hayallerdi, o anlamda hiçbir şey yapamayacağımızı fark ettik.Bir kızımız mutlu olmak istiyorum demişti, tek hayali buydu. Umut ediyorum ki onun hayali gölgesinde biz herkesin yüreğine dokunabilmişizdir. Herkesi bir parça da olsa mutlu edebilmişizdir. Bu mutluluk yolcuğunda bana ve çalışma arkadaşlarıma rehberlik eden, yardımcı olan, elimizden tutan, yüreğini, bütün imkanlarını ortaya koyan protokol üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, iyi ki bizimle berabersiniz. Sayenizde birçok çocuğumuzun hayalini gerçekleştirebilmek, hatta hayalden öte gerçekmiş gibi yaşatabilmek adına bize çok büyük destek oldunuz. Hepiniz iyi ki varsınız" diye konuştu.