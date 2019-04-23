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‘Hayat bayram olsa' şarkısını işaret dilinde sundular

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle “Hayat Bayram Olsa” şarkısını işaret dilinde sundular.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle “Hayat Bayram Olsa” şarkısını işaret dilinde sundular.


Atatürk İlkokulunda işaret dili kursuna katılan öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programının gerçekleştirildiği Kapalı Pazar yerinde Okul Müdür Yardımcısı Pelin Solak koordinatörlüğünde engelli arkadaşlarını daha iyi anlamak adına işaret dilinde sundukları “Hayat Bayram Olsa” şarkısı izleyenlerden büyük alkış aldı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına uygun olduğu için “Hayat Bayram Olsa” şarkısını seçtiklerini ifade eden Pelin Solak,” Öğrencilerimiz özverili bir çalışma sonucunda çok güzel bir sunum gerçekleştirdiler. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. İşaret diliyle müzik yapmamızın amacı; İşitme engellilerimizin de eğlenmesine, müziğin, kelimelerin ne demek istediğini işaret diliyle anlayarak mutlu olmalarına imkan sağlamak” dedi.

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