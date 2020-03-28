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"Hayat tarzımızda geçici olarak kendimiz ve çevremiz için kısıtlamalara gitmek zorundayız"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Hayat tarzımızda geçici olarak kendimiz ve çevremiz için kısıtlamalara gitmek zorundayız" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Hayat tarzımızda geçici olarak kendimiz ve çevremiz için kısıtlamalara gitmek zorundayız" dedi.


'Evde kal' çağrılarına mutlaka uyulması gerektiğini belirten Gazel, "Daha önce emsalini görmediğimiz çok zorlu günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri en hafif zararla atlatmak için hükümetimizin aldığı tedbirler var. Ancak salgın karşısında bizim en önemli savunmamız kendimizi izole etmemizdir. Hayat tarzımızda geçici olarak kendimiz ve çevremiz için kısıtlamalara gitmek zorundayız. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve etrafımıza yakın teması kesmek şart. Sevdiklerimiz ve kendimiz için sosyal izalosyonu oluşturmamız gerekiyor. Evde kal çağrılarına uyup çok elzem durum oluşmadığı müddetçe evimizde kalalım, tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında konuya ilişkin açıklamalarını takip edip alınacak olan önlem ve tedbirlere mutlaka uyalım. Evinde kal Kütahya.Evde hayat var" diye konuştu.

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