Hayati İnanç'ın Kütahya programına yoğun ilgi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Yazar Hayati İnanç'ın konuşmacı olarak katıldığı, “Can Veren Pervaneler” etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren Üniversiteli Ak Gençlik Topluluğunun öncülüğünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2'de düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan İnanç, ilk olarak yaşam öyküsünü dinleyicileriyle paylaştı. Yaklaşık iki saat süren konuşması dinleyiciler tarafından sık sık alkışlarla kesilen İnanç, etkinliğin sonunda katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlik öncesinde Hayati İnanç, Rektör Kazım Uysal'ın daveti üzerine Rektörlük makamına ziyarette bulundu.

Sohbet şeklinde geçen görüşmenin sonunda Rektör Uysal, İnanç'ı yeniden üniversitelerinde ağırlamak istediğini ifade etti. İnanç da iyi dileklerinden dolayı Rektöre teşekkürlerini sundu.(EFE-)