Hayırlı Hizmetler Vakfı Gençlik Komisyonu'nun kültürel etkinlikleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Hayırlı Hizmetler Vakfı'nın Gençlik Komisyonu, kültürel etkinliklerinde ilçe tarihi analizi gerçekleşti.

Etkinlikler kapsamında Tarih Öğretmeni Mesut Kocaman'ın öğrencileriyle birlikte çıkarmış oldukları ve Tavşanlı tarihi ve kültürüne dair çalışması olan “Gençlerin Işığında Tavşanlı Tarihi” isimli kitabının tahlili idi. Bir yazar-okur buluşması şeklinde geçen programda Mesut Kocaman gençlerle yazılmış olan bir kitabı yine başka gençlerle tahlilini yapmanın çok güzel olduğunu, bu yüzden kitabın, hedeflenen amacına ulaşmış olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilen söyleşide, kitabın hazırlanma amacını ve yazılma sürecini de anlatan Kocaman, Tavşanlı'yı bir saklı hazineye benzeterek; bu hazine gözümüzün önünde gün be gün kaybolup gitmekte, bu yüzden hazineye sahip çıkmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak gerektiğini ifade etti.

Tavşanlı'nın önemli tarihi kıymetlerini görseller eşliğinde anlatan yazar, bu konuda gençlere de büyük sorumluluk düştüğünü belirterek bu saklı hazineyi gençlere emanet ettiğini belirtti.

Hayırlı Hizmetler Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin sonunda ise İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Talha Kılınç ve Hayırlı Hizmetler Vakfı adına Ahmet Yaşar Çakmak, bu başarılı çalışmanın anısına Mesut Kocaman ve öğrencileri Rukiye Uysal Rukiye Şahin ve Rümeysa Bilgili'ye plaket takdim ederek Tavşanlı'ya dair yazılan bu eser için teşekkürlerini ilettiler.