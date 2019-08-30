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Hayme Ana için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde kabri bulunan Hayme Ana ve şehitler için anma programı kapsamında mevlit okutuldu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde kabri bulunan Hayme Ana ve şehitler için anma programı kapsamında mevlit okutuldu.


738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında Cuma namazından önce ilçe müftülüğü tarafından Çarşamba köyü Hayme Ana Camisi'nde mevlit okutuldu. Mevlitte Hayme Ana ve şehitler için dua edildi. Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara helva, gözleme, pilav ve ayran ikram edildi.


Mevlit programına, Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Ali Çelik, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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