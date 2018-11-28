Hayranı olduğu İbrahim Erkal için çeşme yaptıracak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otoparkçı Alper Alçiçek (33), hayranı olduğu şarkıcı İbrahim Erkal için çeşme yaptıracak.

Sanatçı İbrahim Erkal hayranı Alper Alçiçek, İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümüne yakın ilçede onun adına çeşme yaptıracağını söyledi.

11 Mayıs 2017 tarihinde 49 yaşındayken hayatını kaybeden şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ı mezarı başında ölüm yıl dönümünde ziyaret ettiğini belirten Alper Alçiçek şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan bu yana İbrahim Erkal'ın hayranıyım. Allah mekanını cennet eylesin. O bambaşka insandı, mükemmel insandı. Hala öldüğüne inanamıyorum. Çok üzgünüm, Allah izin verirse Mart ayında onun adına ilçe merkezinde çeşme yaptıracağım. Maksadımız onu Kütahya Tavşanlı'da anmak ve yaşatmak, onu unutturmayacağız. Arabamda, evimde boy boy resimleri var. Burada bana arkadaşlar ona olan hayranlığımdan İbrahim Erkal diye hitap ediyorlar. Benim ona bağlılığım hayranlıktan daha ileri çok sevdiğim bir insan. Bütün şarkılarını biliyorum. Arabamda onun şarkılarından başka şarkı çalınmaz." (Tİ EFE)