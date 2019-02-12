Hayvan dostlarından ilaç desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kendilerini sokak hayvanlarının dostu olarak belirten bir grup, sokak hayvanları ve Belediye hayvan barınağında kullanılmak üzere topladıkları 11 bin TL tutarında ilaç bağışında bulundu.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçenin say deresi mevkisinde kurdukları hayvan barınağını kış şartlarına uygun olarak düzenlediklerini, koruma altına aldıkları hayvanların beslenmelerinin yanı sıra aşıları ve tedavilerinin de yapıldığını ifade etti. Özkan “ Belediyemiz tarafından görevlendirilen veteriner kontrolündeki sokak hayvanlarının düzenli olarak aşıları ve tedavileri yapılıyor. Kendilerini hayvan dostu olarak kabul eden bir grup hayvansever tarafından, 11 bin TL tutarında ilaç bağışı yapıldı. Duyarlılıklarından ve örnek davranışlarından dolayı, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.