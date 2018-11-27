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''Hedefimiz çocuklarımızı sosyal medya bağımlılığından uzak tutmak''

Kütahya’nın şaphane ilçesinde çocukları sosyal medya bağımlılığından korumak amacıyla İlkokul öğrencilerine yönelik ’’Dama kursu’’ açıldı.

Kütahya'nın şaphane ilçesinde çocukları sosyal medya bağımlılığından korumak amacıyla İlkokul öğrencilerine yönelik ''Dama kursu'' açıldı.


Şaphane ilkokulu'nda açılan ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği kursta ana hedefin çocukları sosyal medya bağımlılığından uzak tutmak olduğunu belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, bu kapsamda çocuklara yönelik sosyal ve kültürel kurs ve etkinliklere ağırlık vereceklerini ifade etti.


Sınıf Öğretmeni ve Dama Eğitmeni Aydın Dönmez tarafından verilen kursa 15 öğrenci katılıyor.(YD-EFE)

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