Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi'nde ejder meyvesi ve muz hasadı

Kütahya Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi'nde örnek amaçlı yetiştirilen ejder meyvesi ve muz hasadı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hasadı yapılan meyveler ve merkez hakkında bilgi aldı.

Tavşanlı Yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 400 adet bitkinin yetiştirildiği Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezinde tropikal meyvelerin üretimi de yapılıyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ejder meyvesi ve muz hasadını yerinde inceledi.

Merkezi gezen ve bilgi alan Başkan Işık, ejder meyvesinin kıymetli bir meyve olduğunu ifade ederek, üretimin hayırlı olmasını temenni etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Işık, “Üreticilerimiz bunu örnek alarak yetiştiriciliği yaygınlaştırılır. Sera şartlarında deneme üretimleri yapılan meyvenin özellikle tıbbi ve aromatik bitki açısından aranan niteliklerde bir meyve” dedi.(EFE-)