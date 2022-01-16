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Hekimlere, "Adli Tıbbi Uygulamalar" konulu eğitim

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Birinci Basamak Sağlık Tesislerinde görev yapan hekimlere yönelik, "Adli Tıbbi Uygulamalar" konusunda online eğitim gerçekleştirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Birinci Basamak Sağlık Tesislerinde görev yapan hekimlere yönelik, "Adli Tıbbi Uygulamalar" konusunda online eğitim gerçekleştirildi.


KSBÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüdaverdi Küçüker' in sunumu ile düzenlenen "Adli Tıbbi Uygulamalar" konulu online eğitime, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Domaniç, Pazarlar, Şaphane ilçelerinde görev yapan Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri, aile hekimleri ve diğer ilçelerde görev yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri katıldı.

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