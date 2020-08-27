İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Helvacı'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Kütahya Belediye Başkanları Birliği Derneği Başkanı Nihat Helvacı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Helvacı'ya derneğin yönetim kurulu üyeleri Hilmi Bircan ve Mehmet Ali Kızıltan eşlik etti. Rektör Uysal, üniversitedeki çalışmalar hakkında Helvacı, Bircan ve Kızıltan'a bilgiler verdi.


Ziyaretin sonunda konuklar, Rektör Uysal'a görevinde başarılar dilediler. Rektör de Helvacı ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.