Hem dini eğitim alıyorlar, hem spor yapıyorlar

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Esenköy'de hafızlık öğrencileri, hem eğitim görüyor, hem de masa tenisi, satranç ve langırt oynayarak spor yapıyor.

Uygulamadan oldukça memnun olan öğrenci velileri yaptıkları açıklamalarda, ''Bu uygulama ile çocuklarımız daha keyifli ve neşeli şekilde eğitim almaya başladılar. Her gün bir an evvel eğitime gitmek istiyorlar ve ezberleri dahada kuvvetlendi'' dediler.

Esenköy Cami İmam Hatibi Furkan Aslan, yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 7 ay önce köyümüzde 5 öğrenci ile başladığımız "Sabah Okula, Akşam Hafızlığa" adlı projemiz bünyesinde şuan toplam 8 erkek talebemizle birlikte eğitimimizi sürdürüyoruz. 8 talebemizden 4'ü bir fiil hâfızlık yapmakta olup, diğer 4 talebe ise hâfızlığa hazırlanıyor. Hafızlık çok ciddi emek gerektiren bir çalışma. Biz de çocuklarımıza eğitim aralarında kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz masa tenisi, langırt ve satranç malzemeleriyle ayrıca spor yaptırıyoruz. Bu uygulama ile öğrencilerimizin daha kısa sürede ezber yaptığını ve daha başarılı olduğunu fark ettik. Ayrıca uygulamayı seyyar malzemelerle cami içerisinde yapmamız öğrencilerimizin camiye olan bağlılığını daha da arttırıyor'' diye konuştu.