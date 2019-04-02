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Her ay bilgi yarışması

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Tarım Meslek Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin her ay bilgi yarışması düzenlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Tarım Meslek Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin her ay bilgi yarışması düzenlendiği bildirildi.


Matematik Öğretmeni Derya Öztürk, yaptığı açıklamada, ''Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bilgi yarışmamızı her ay ayrı sınıflar olmak üzere düzenli şekilde yapıyoruz. Kaybedeni olmayan "12. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması" etkinliğinin ikincisi de ilki gibi öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Sınıflarını temsilen yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca "11. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması" etkinliğimiz de oldukça çekişmeli geçti. Amacımız öğrencilerimizin öğrendiklerini tatlı bir rekabet ile akıllarında tutmalarını sağlamak ve onlara hem bilgiyi aşılamak hemde iyi vakit geçirmelerini sağlamak. Tüm öğretmen arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim'' diye konuştu.

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