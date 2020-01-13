İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her hafta deneme sınavı yapıyorlar

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi tarafından ’’Destekleme ve Yetiştirme Kursları’’ kapsamında her hafta deneme sınavı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi tarafından ''Destekleme ve Yetiştirme Kursları'' kapsamında her hafta deneme sınavı yapıldığı bildirildi.


Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ergun Yavuz, yaptığı açıklamda, ''Okulumuzda üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimiz için her hafta düzenlemiş olduğumuz deneme sınavları programına aralıksız devam ediyoruz. Yaptığımız sınavlarla amacımız, öğrencilerimizin sınav anında zamanı kontrol edebilmeyi öğrenmeleri, en doğru stratejiyi belirlemeleri, konu eksikliklerini saptayıp öğretmenleri yardımıyla açıklarını kapatıp, kendileri için en uygun ve istedikleri bölümleri kazanmalarıdır. Çavdarhisar ilçesinde başarı oranını arttırmak için bu ve benzeri çalışmalarımız okulumuzda devam edecek'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.