Her öğretmene bir fidan kampanyası

Kütahya'nın Simav ilçesinde, öğretmenlere fidan armağan etmek için başlatılan kampanya kapsamında, fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen ve toplumu derinden etkileyen orman yangınları sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlatılan ‘Öğretmenim için bir fidan' kampanyası kapsamında, fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen fidan dikimi ekinliğinde yüzlerce fidanın toprakla buluştuğu bildirildi.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait fidan yetiştirme sahasında gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, farklı okullardan 23 yönetici ve öğretmen, Fen Lisesi'nden 20 öğrenci ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.