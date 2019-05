Hıdrellez şenliklerine 15 bin kişi katıldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Yenice köyünde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kutlandı.

Emet Yeniceköy Tahtalı Göleti Mesire alanında yapılan hıdrellez şenliklerine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Hüseyin Doğam, Emet Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, ,Yeniceköy muhtarı Akın Gürkan, STK Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenice köy muhtarlığının gayretleri, Kaymakamlığın ve ilgili kurumların desteğiyle gerçekten çok iyi bir organizasyon olan ve yöresel ürünlerin satıldığı pazarların bulunduğu şenliklere bu yıl 3 bin araç ve 15 bin kişi katıldı.Vatandaşların huzurlu bir şenlik geçirmeleri için yoğun güvenik tedbirleri alındığı Hıdırellez şenliklerinde Jandarma, itfaiye,sağlık ekipleri gün boyu görevleri başındaydı. Piknik alanına kurulan oyun parkurları, müzik grupları, yöresel pazar ile şenlikler geç saatlere kadar devam etti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mustafa Şükrü Nazlı, yaptığı açıklamada, ” Yenice Köyü Tahtalı Göledi Mesire Alanı gerçekten görülmeye değer muhteşem doğa harikası bir yer. Burada 70 yıldan beri bu güzel gelenek her yıl geleneksel olarak devam ettiriliyor. Her yıl çevre il ve ilçelerden yaklaşık onbinlerce insanımız katılıyor. Herhalde Türkiye'de hıdrellez şenliklerine bu kadar yoğun katılımın olduğu yer son derece azdır. Bu nedenle Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı doğal göleti ve çam ağaçlarının kapladığı doğa harikası Emet Yenice Köyündeki Tahtalı Göledi Mesire Alanının doyumsuz güzelliğini görmeye ve şenliklere katılmaya davet ediyoruz. Burada Yenice köy muhtarlığının gayretleri, Kaymakamlığın ve ilgili kurumların desteğiyle gerçekten çok iyi bir organizasyon var. Yöresel ürünlerin satıldığı pazarlar kuruluyor. Bizlerde bu alana ulaşmını kolaylaşması için yollarını yarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.Geleneklerimizin ve kültürümüzün yaşatıldığı hıdrellez etkinliği sayesinde ailelerin güzel bir ortamda bir araya gelerek birbirleriyle kaynaştığına tanıklık ediyoruz. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yıl da buraya gelerek vatandaşlarımızla sohbet edip,birlikte oluyoruz” dedi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, ''Hıdrellez şenlikleri ilçemizde Yeniceköy yaylasında Tahtalı Piknik Alanı'nda uzun zamandan beri yoğun katılımla yapılmakta olan Türkiye'de ende şenliklerden birisidir. Bu sene Ramazan ayının başlangıcına denk gelmesi ile yoğunluk daha fazla. İnsşallah önümüzdeki sene Ramazan ayının sonuna doğru denk gelecek. Belediye olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi en iyi şekilde yerine getirerek ilçemizin ve hıdrellez şenliklerin tanıtımı için güzel bir plan yapıp tahtalıyı ve Emet ilçemizi tanıtacağız. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum'' dedi.

Emet Kaymakamı Hasan çiçek, festival alanında yaptığı açıklamada, ''Hepimizin bildiği gibi bugün hıdrellez günü. Hazreti Hızır ,le Hazreti İlyas peygamberin bir araya geldiği ve bu vesile ile yeni bir döneme girildiği baharın geldiği ve canlandığı bir döneme girmiş durumdayız. Bu vesile ile Gazi Emet'ten, Hisarcık'tan ve çevre il ve ilçeler den vatandaşlarımızın bölgeye intikal ettiği bir alandayız. Bu alan Yenice köyü sınırları içerinde bulunan Tahtalı Mesire Alanı. Tahtalı Mesire Alanı gerçekten ülkemizde ileride düzeyde programların düzenlenebileceği, bu festivallerin geniş ölçekte kutlanabileceği bir alandır. Böyle bir alana sahip olmaktan mutluyuz ve gururluyuz. ve buranın şartlarını daha ileriye götürebilmek için büyük gayret ve çaba içerisindeyiz. Burada insanlar sadece baharın gelişini kutlamamakta, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhununda en güzel örneklerini sergilemektedirler'' diye konuştu.

Herkesin Ramazan ayını kutladığını belirten Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan Hıdrellez şenliklerine uzaktan yakından katılan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.