Hikaye yazarı öğrenciler

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen Hikâye Kitabı Yazma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Okul öğrencileri arasında düzenlenen ve 1 hafta süren, 60 öğrencinin katıldığı Hikâye Kitabı Yazma Yarışmasında 3/B sınıfı öğrencisi Yiğit Mahrum'un “Okul gezisi” isimli hikaye kitabıyla birincilik elde etti.

Okul idaresi tarafından yarışma sonunda birincilik dışında ayrıca 5 öğrenci Teşekkür Belgesi, 15 öğrenci ise Teşvik Ödülü ile ödüllendirildi.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Hikâye Kitabı Yazma Yarışması düzenlemekteki amaçlarının, öğrencilerdeki kitap okuma bilincinin zihinsel bir uğraşa dönüştürülmesi, öğrencilerin anlamlı okumaya teşvik edilmesi, kitap okuma sevgisinin kazandırılması, öğrencilerin kendi ürünlerini oluşturmasını sağlamak olduğunu söyledi.