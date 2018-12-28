Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi futsalda il ikincisi oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Merkez Kampusu Spor Salonunda yapılan Futsal Gençler A Erkek kategorisinde15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Futsal Gençler A Erkek Takımı geçen yıl üçüncü olduğu turnuvada bu yıl final oynayarak ikinciliği elde etti.

İlk müsabakasında Tavşanlı Fen Lisesini mağlup ederek gruplara kalmayı başardıklarını belirten Okul Müdürü Mustafa Şahin, “Futsal takımımız grupta çetin geçen mücadeleler sonucunda gruptan ikinci olarak çıktı. Yarı finalde ise Kütahya Ali Güral Lisesi ile eşleşen takımımız bu maçı da alarak adını finale yazdırdı. Finalde Kütahya Nafi Güral Fen Lisesine mağlup olan takımımız turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Kütahya genelinde böyle başarıya imza atan takımımızın bu başarısı bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Ayrıca emek vererek takımı büyük bir özveri ile çalıştıran Beden Eğitimi Öğretmenimiz Gökhan Mahrum´u ve emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Her geçen sene başarı çıtasını yükseltiyoruz, inşallah seneye bu başarıyı da daha da ileriye götürerek şampiyon oluruz” dedi.(MA-EFE)