Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde müze açılışı

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde tarihi önemi olan ve toplumun sık kullandığı eşyaların sergilendiği müze açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından açılışı yapılan müzede okulun Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar tarafından Kütahya'yı tanıtmak için tarihi geçmişte kullanılan eşyalar sergilendi. Müze için haftalar öncesinden tarihi önemi olan ve toplumun sık kullandığı eşyalar öğrenciler tarafından temin edilerek okula getirildi. Toplanan tarihi eşyalar, elbiseler ve kullanılan araç gereçler okulun Çok Amaçlı Salonuna Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar ve öğrencileri tarafından yerleştirildi. Projeksiyonla Kütahya'yı tanıtan slayt eşliğinde bir sahne oluşturuldu. Öğrenciler tarafından tarihi önemi olan elbiseler giyilerek, yıllar öncesi dönemler canlandırıldı.

Müzedeki tarihi eşyaları inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, tarihin sayfalarından silinen birçok eşyanın zamanında hayatın vaz geçilmezleri olduğunu söyledi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, etkinliğe katılan öğrencilere, Tarih dersini yaşamdan örneklendirerek öğreten Öğretmen Raziye Kocalar'a ve müze etkinliğine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'ye teşekkür etti.