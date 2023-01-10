Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde sıfır atık eğitimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

Okulun Yeşilay Kulübü Danışman Öğretmeni Caner Başkurt Balta tarafından oluşturulan sıfır atık ile ilgili slayt gün boyu okul ilan televizyonunda yayınlanarak sıfır atık konusunda farkındalık sağlandı. Öğrencilere okulun sıfır atık kutuları tanıtıldı ve sıfır atığın önemi anlatıldı.

Etkinliği düzenleyen Yeşilay Kulübü Danışman Öğretmeni Caner Başkurt Balta ve öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü İsmail Aydın,” Gerçekleştirilen sıfır atık eğitimiyle, kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önüne geçilmesi, atıkların oluşum nedenlerinin incelenerek atıklarının oluşmasını engellemek veya minimum düzeyde tutmayı, oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanılması amaçlanmaktadır” dedi.