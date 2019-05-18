Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin satranç başarısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Milli Mücadelenin 100. Yılı Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen liselerarası satranç turnuvasında ilk üç dereceyi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri aldı.

Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen turnuva sonunda, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nden Rıdvan Baş birinci, Enes Kocabaş ikinci ve Mehmet Coşgun üçüncü oldu. Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programında verilecek.