Hisarcık AK Partide Ali Var, güven tazeledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Ali Var, ikinci kez seçildi.

Kapalı Pazar Yerinde yapılan Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Hisarcık Başkan Ali Var,” Çok kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Rahmetli Mehmet Akif'in deyimi ile Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek şuurunda olan gençlik, Necip Fazıl'ın deyimi ile ‘'Surda bir delik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es'' zihniyetine sahip genç kardeşlerim. Bu muhteşem mekanda ilçemin merkezi ve köylerimizden gelen davamızın lokomotifi Çanakkale' de Nene Hatun ne ise günümüzün nene Hatun'ları olan yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak kadınlarımızı ve tüm herkesi hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız”. Önce Hisarcık, sonra Kütahya ve hep beraber Türkiye olup, bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde tek aday mevcut Başkan Ali Var, oy kullanan 223 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Kemal Gülmez, Ahmet Öztürk, Halil Özaydın, Feridun Akarsu, Abdulaziz Çıbuk, Mustafa Korkut, Mustafa Sevinç, Mustafa Güler, Mehmet Tarhan, Adem Yamık, Uğur Erköylü, Betül Ertekin, Süleyman Yağcı, Abdullah Akbulut seçildi.

Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Simav, Emet, Gediz, Tavşanlı, Altıntaş İlçe Başkanları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.