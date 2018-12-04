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Hisarcık AK Parti'de İl Genel Meclisi aday adaylığına 4 başvuru

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi aday adaylığı sürecinde partilerine 4 müracaat olduğunu belirtti.


Ali Var, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde İl Genel Meclis üyelikleri için 5 Kasım 2018 tarihinde başlayıp 3 Kasım 2018 tarihinde sona eren müracaat süresinde mevcut üyeler İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen'in yanında Sadettin Atasever ile Nurettin Keleş'in müracaatta bulunduğunu söyledi.


Var,” Partimizi tercih ederek aday adayı müracaatlarını yapan kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Gerçekleşecek Mahalli İdareler seçimlerinin ilçemize, Kütahya'mıza, partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.(MA-EFE)

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