Hisarcık Anadolu Lisesi öğrencileri DPÜ'yü ziyaret etti

sınıf öğrencilerine yönelik üniversite tanıtımları çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesine gezi düzenlendi.

sınıf öğrencilerinin Üniversite Sınavına daha verimli hazırlanabilmeleri için Dumlupınar Üniversitesine Müdür Yardımcısı Caner Tevfik Tekin organizasyonunda yapılan geziye, sorumlu Öğretmen Raziye Kocalar ve Sinan Çakmak eşlik etti. Geziye okulun 12. sınıflarında eğitim gören 42 öğrenciden 37'si katıldı.

Dumlupınar Üniversitesine düzenlenen gezi ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü İsmail Aydın,” Gezi planı çerçevesinde önce Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile kütüphane ziyaret edildi. Daha sonra Aizona Antik Kenti ziyaret edilerek öğrencilerimizin yaşadığı şehrin üniversitesini ve tarihi öneme sahip olan yerlerini bizzat yerinde görmeleri sağlandı. Organize edilen tanıtım gezisinin öğrencilerimizin daha verimli ders çalışmalarına ve daha bilinçli olarak üniversiteye hazırlanmalarına katkı sunacağına inanıyorum. Dumlupınar Üniversitesi çalışanları öğrencilerimizin üniversite ve bölümleri tanımaları için rehberlik hizmeti sunmuşlardır. Rektörümüz başta olmak üzere tüm üniversite çalışanlarına, gezi organizasyonunu düzenleyen öğretmenlerimize, okul gezimize katkı sunan ilçe Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.