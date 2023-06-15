Hisarcık Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu

12. sınıf öğrencileri ve velilerinin de katılımı ile mezun olan 40 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninde 158 öğrencinin katıldığı halat çekme, balon patlatma, sandalye kapma ve benzeri yarışmalar ile sene sonu etkinliği yapılarak öğrenci ve öğretmenler yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmaları sağlandı. Etkinlik sonunda mezun olan öğrenciler geleneksel olarak keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezuniyet töreninde katılımcılara pilav ayran ikram edildi.