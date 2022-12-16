Hisarcık Anadolu Lisesi'nde voleybol turnuvası

Okulun Spor Kulübü sorumlu öğretmenleri Mine Tomta ve Başak Karslı tarafından organize edilen kızlar arası voleybol turnuvasına voleybol kursuna katılan öğrencilerin tecrübesi ile kurulan sınıf takımları katıldı. 3 hafta süren ve hayli çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, 11/B sınıfı birinci, 12/ A sınıfı ikinci ve 12/C sınıfı üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sınıflara kupaları İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aydın ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ahmet Aydoğdu tarafından verildi.