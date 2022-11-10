Hisarcık Aşağı ve Yukarı Yoncaağaç köyü yollarına sıcak asfalt

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç ve Yukarı Yoncaağaç köy yollarında başlayan toplam 5 kilometre BSK sıcak asfalt çalışmasının 1 hafta içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var,” Aşağı Yoncaağaç ve Yukarı Yoncaağaç köy yollarımızda başlayan toplam 5 kilometrelik BSK Sıcak asfalt çalışmalarını İlçe Kaymakamımız İsmail Tosun, İlçe Özel İdare Müdürümüz Arif Sezen ve Aşağı Yonçaağaç Köyü Muhtarımız İhsan Pektaş ile yerinde inceledik. İki köy yolumuzdaki BSK sıcak asfalt çalışmaları 1 hafta içerisinde tamamlanacaktır. Köy yollarında kalitenin yükseltilmesi ve ulaşımda vatandaşların rahat yolculuk yapabilmelerinin amaçlandığı çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

“Güldüren köyüne sentetik çim futbol sahası”

Başkan Var,” Söz verdiğimiz gibi Güldüren köyünde yapımına kısa bir süre önce başladığımız sentetik çim futbol sahasını tamamlanarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine hazır halde olduğunu büyük bir heyecanla gördük. Heyetimiz ile birlikte ayrıca Güldüren köyü yol ağı içerisindeki köprü genişletilmesi çalışmalarını yerinde inceledik. Milletin iradesi, Türkiye Yüzyılıdır, tam bağımsızlıktır, 85 milyonun huzurudur, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olmasıdır. Kim ne derse desin hedefimizden vazgeçmeden, 2023 seçimlerinde herkesin kazanacağı bir destan yazacağız” dedi.