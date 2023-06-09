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Hisarcık Atatürk İlkokulu bahçesi renklendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu bahçesinde yeni oyun alanlarının çizim ve boyama işlemleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu bahçesinde yeni oyun alanlarının çizim ve boyama işlemleri gerçekleştirildi.


Okullarında yeni güçlendirme çalışması yapılmasından dolayı okul bahçesinde hiçbir oyun alanının mevcut olmadığını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak,” Çok geniş alana sahip okul bahçemize öğrencilerimizin Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde, teneffüslerde daha fazla fiziksel etkinlik yapabilmeleri için tüm öğretmen ve okul personelimizle birlikte oyun alanları çizip boyama işlemi gerçekleştirdik. Bu süreçte fedakar öğretmenlerimiz ve personelimiz teneffüslerde, boş ders saatlerinde ve okul çıkışında büyük bir özveriyle çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan böyle öğrencilerimiz okul bahçesinde gönüllerince oyun oynayabilecekler” dedi.

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