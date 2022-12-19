Hisarcık Atatürk İlkokulu koridorları matematikle hayat buluyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini artırmak ve öğrendikleri bilgileri ders dışı zamanlarda da tekrar edip pekiştirmeleri için okul koridorunda, “Matematik Sokağı” oluşturuldu.

Hayata geçirdikleri, “Matematik Sokağı” projesiyle öğrencilerin teneffüslerde koridor üzerinde çeşitli geometrik şekiller, formüller, terimler ve sayılar aracılığıyla gizli olarak öğrenmelerine hizmet etmeyi amaçladıklarını söyleyen Sınıf Öğretmeni Mehmet Kaya,” Bu proje için önce koridora asacağımız afiş ve bilgi panolarını belirledik. Sınıf Öğretmenimiz Cavit Özçil ile birlikte nasıl bir çalışma yapacağımızı araştırdık, tasarladık ve malzemeleri temin ettik. Malzemelerin tasarımında yerleştirilmesinde tüm arkadaşlar yardım etti. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri de materyal yaparak katkıda bulundular. Hazırladığımız afiş ve panoları koridorumuza öğrencilerimizin rahat görebileceği şekilde astık. Yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerimizin matematiğe olan ilgisinin artmasını ve derslerde öğrendikleri temel matematik bilgilerini pekiştireceklerine inanıyoruz” dedi.

“Matematik Sokağı” projesiyle öğrencilerin bilgilerinin taze kalmasını ve matematiğe olan ilgilerinin artmasını hedeflediklerini söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, “Böyle bir proje ile okulumuz duvarlarını eğitim araçlarına döndürmeye öncülük ettikleri ve öğrencilerimize matematiği sevdirmek için göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı başta proje yürütücüleri Sınıf Öğretmenleri Mehmet Kaya ve Cavit Özçil olmak üzere projemize destek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.