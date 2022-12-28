Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri aileleriyle kitap okuyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda ailece okuma alışkanlığını geliştirmek ve çocuklarda teknoloji bağımlılığının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen “Okuma Saati” projesi çerçevesinde öğrenciler aileleriyle birlikte kitap okuyor.

Atatürk İlkokulunda teknoloji bağımlılığının önüne geçmek, çocukların boş zamanlarını aileleriyle birlikte kitap okuyarak geçirmelerine imkan sağlamak amacıyla 3/A sınıfında Sınıf Öğretmeni Şevket Şen öncülüğünde yürütülen, “Okuma Saati” projesi çerçevesinde öğrenciler her gün 21.00-21.30 saatleri arasında aileleriyle birlikte kitap okuyor.

Okul Müdürü Pelin Solak yürütülmekte olan, “Okuma saati” projesine aileleri de dahil ederek çocuklarla ailelerin birlikte kitap okuma konusunda farkındalık çalışmaları yaparak onlarda okuma kültürü oluşturmayı ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.