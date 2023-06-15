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Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerinin sinema salonunu tanıması ve sinema ortamını yaşamalarını sağlamak amacıyla Simav ilçesine gezi düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerinin sinema salonunu tanıması ve sinema ortamını yaşamalarını sağlamak amacıyla Simav ilçesine gezi düzenlendi.


Atatürk İlkokulu 3/B Sınıf Öğretmeni Şevket Şen, 3-A Sınıf Öğretmeni İbrahim Güleç ve 3. Sınıf Orta-Ağır Zihinsel A Şubesi Öğretmeni Nihat Koçer nezaretinde öğrencilere sinema salonunun tanıtılması, sinema ortamını yaşamalarını, kültürel etkinliklere katılabilmelerini sağlamak amacıyla Simav ilçesine gezi düzenlendi. 38 öğrencinin katıldığı gezide, öğrenciler Belediye Kültür Merkezindeki Sinema Salonunda çizgi film heyecanı yaşadılar. Öğrenciler daha sonra Eynal Kaplıcaları oyun parkındaki oyun alanlarında çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler.

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