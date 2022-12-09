Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencilerine satranç kursu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrencilerinin ders dışındaki boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ders dışı etkinlikler çerçevesinde satranç kursu açıldı.

Sınıf Öğretmeni Ali Sevinç tarafından verilen ve 2022-2023 eğitim, öğretim yılı sonuna kadar sürecek ders dışı satranç kursuna 21 öğrenci katılıyor.

Sınıf Öğretmeni Ali Sevinç, satrancın çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spor olduğunu söyledi.

Ders dışı satranç eğitimiyle, çocukların yaş ve seviyelerine uygun olarak, satranç sporunu tanımalarının, inceliklerini öğrenmelerinin ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerinin hedeflendiğini belirten Okul Müdür Pelin Solak, Kurs öğretmeni Ali Sevinç'e teşekkür etti.