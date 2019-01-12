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Hisarcık Atatürk İlkokulu satranç takımı bölge ikincisi

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapılan ilkokulları arası satranç turnuvası elemelerinde, Hisarcık Atatürk İlk Okulu satranç takımı minikler kategorisinde namağlup bölge ikinciliği elde etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan ilkokulları arası satranç turnuvası elemelerinde, Hisarcık Atatürk İlk Okulu satranç takımı minikler kategorisinde namağlup bölge ikinciliği elde etti.


Başarılarından dolayı Sınıf Öğretmeni Ali Sevinç ve satranç takımı öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü İsmail Değirmenci, satranç takımının yapılacak İl Turnuvasında da başarılı olacaklarına yürekten inandığını söyledi.

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