Hisarcık Atatürk İlkokulunda acil durum, tahliye ve yangın tatbikatı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda acil durum, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İkaz alarmlarının çalmasının ardından 162 öğrenci, 12 öğretmen ve 4 hizmetli yangın merdiveni ve acil çıkış kapılarını kullanarak okulu 1 dakika 41 saniyede tahliye ederek acil durum toplanma noktasına ulaştı. Burada Sivil Savunma Kulübü Öğretmeni Şevket Şen öğrencileri yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirdi.

Okul Müdürü Pelin Solak, gerçekleştirdikleri acil durum, tahliye ve yangın tatbikatıyla muhtemel yangın ve acil durumlarda öğrencilerle çalışanların fiziksel zararlardan korunmasının, hasarın en aza indirgenmesinin ve bütün öğrenciler için eğitim-öğretimin devamının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.