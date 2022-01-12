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Hisarcık Atatürk İlkokulunda “Film Günü” etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda ingilizce dersinde “Film Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda ingilizce dersinde “Film Günü” etkinliği gerçekleştirildi.


2-B sınıfı öğrencileri İngilizce dersindeki "Film Günü" etkinliğinde Yukarıya Bak (Up) adlı animasyon filmi orijinal dilde Türkçe altyazılı olarak seyrettiler.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, "Film Günü" etkinliğinde öğrencilerin patlamış mısır ve sağlıklı içerikleriyle birlikte eğlenceli, kahkaha ve duygu dolu bir günü geride bırakırken, bir yandan da listening (dinleme) ve pronunciation (teleffuz) bilgilerini geliştirdiklerini söyledi.

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