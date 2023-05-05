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Hisarcık Atatürk İlkokulunun satranç başarısı

Emet Belediyesi tarafından organize edilen Emet Cevizdere Şehitleri Geleneksel Satranç Turnuvası minikler kategorisinde Hisarcık Atatürk İlkokulundan Ahmet Talha Dilmaç birinci oldu.


Emet 75. Yıl Spor Salonunda düzenlenen geleneksel Cevizdere Şehitleri Satranç Turnuvasına 6 öğrenci ile katılan Hisarcık Atatürk İlkokulundan 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Talha Dilmaç birinci oldu.


Okullarında Sınıf Öğretmeni Ali Sevinç nezaretinde ders dışı egzersiz çalışmaları çerçevesinde açılan satranç kursunun meyvelerini verdiğini söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak,” Emet Belediyesi tarafından Kapalı Spor Salonunda düzenlenen geleneksel Cevizdere Şehitleri Satranç Turnuvasına katılan 6 öğrencimizden Ahmet Talha Dilmaç, Minikler kategorisinde birinci olmuştur. Öğrencimizi, Öğretmenimiz Ali Sevinç'i ve turnuvaya katılan diğer öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Satranç Turnuvasında dereceye giren öğrenciler 19 Mayıs tarihinde Emet Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

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