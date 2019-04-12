Hisarcık Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Çalışkan, amaçlarının ilçe halkına en iyi hizmeti getirmek olduğunu belirterek, “Bugün ilk meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Göreve seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar diliyor, yeni dönemimizin meclis toplantısının tüm İlçemize, bölgemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İlçe halkına hizmet noktasında uyum içerisinde çalışacağımızı düşünüyorum” dedi.

Toplantı daha sonra Belediye Meclisi, Daimi Encümen ve komisyonlarda görev alacak üyelerin seçimleri yapıldı.

Toplantıda encümen üyeliğine İsmail Zayıf ve Fatih Ali Gültekin, Meclis Başkan Vekilliğine, İsmail Zayıf ve Adil Eroğlu, Meclis Katipliğine; Asil, Fatih Ali Gültekin ve A.Osman Şen, yedek, Adil Eroğlu ve Havva Özaydın, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; AK Partiden Havva Özaydın ve A.Osman Şen ile İYİ Partiden Ahmet Ay, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; AK Partiden Adil Eroğlu ve İsmail Zayıf ile İYİ Partiden Mehmet Bülbül, Denetim Komisyonuna; AK Partiden Havva Özaydın ve Fatih Ali Gültekin ile İYİ Partiden Ahmet Ay, Belediye Başkanının doğal üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği asil üyeliğine A. Osman Şen, yedek üyeliğine İsmail Zayıf, Belediye Başkanının doğal üye olduğu Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) asil üyeliğine Adil Eroğlu, yedek üyeliğe ise Fatih Ali Gültekin seçildiler.

Gündemin bir diğer maddesi olan 2018 yılı faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporu okunarak oy çokluğu ile kabul edildi.