Hisarcık Belediyesi 4 bin kurban atık poşeti dağıttı

Hisarcık Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için 4 bin kurban atık poşeti dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Belediyesinin ilçe genelinde kurbanlık atıklarını poşetlemek, çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak amacıyla yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Belediye Zabıta ekipleri tarafından 4 bin kurban atık poşeti dağıtıldığını söyledi.

Başkan Çalışkan,” Vatandaşlarımızın huzur ve sağlık içerisinde bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlgili birimlerimiz bayram boyunca da sahada olacaklar. Temiz bir çevre için atık poşetleri dağıtıldı. Vatandaşlardan kurban kesimi sonrası atıkları poşetlere doldurup ağzı kapalı olarak konteyner kenarlarına bırakmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle sağlıklı ve huzur içinde geçirmelerini diliyorum” dedi.

Belediyenin Kurban Bayramı öncesi yaptığı hazırlıkları takdirle karşılayan vatandaşlar, dağıtılan kurban atık poşetleri ile çevreyi kirletmeden kurban atıklarını poşetleyeceklerini belirttiler.