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Hisarcık Belediyesi personeli yemekte buluştu

Hisarcık Belediyesi personeli, düzenlenen birik beraberlik yemeğinde bir araya geldi.


Esire Termal Turizm Merkezi restoranında pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen yemeğe, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ve belediye personeli katıldı.


Her yıl geleneksel olarak birlik beraberlik yemeği düzenlediklerini belirten Başkan Fatih Çalışkan, ”Amacımız işçi, memur personelimiz arasında birlik beraberliği pekiştirmektir. Şu anda Fen İşleri bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz sayesinde belediye olarak kendi işimizi kendi elemanlarımızla yaparak, maddiyat ve zaman açısından büyük tasarruf sağlıyoruz. Tüm personelime teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyorum” dedi.

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