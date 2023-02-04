Hisarcık Belediyesi sokak hayvanlarını aç bırakmadı

Belediye Zabıta ekipleri hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kolları sıvadı. Ekipler, beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği alanlara kuru mama bıraktı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle, sokak hayvanları için gereken bölgelere mama ve yiyecek bırakarak zorlu hava şartlarında onları aç bırakmadıklarını söyledi.