İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık Belediyesi sokak hayvanlarını aç bırakmadı

Hisarcık Belediyesi ilçede dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.


Belediye Zabıta ekipleri hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kolları sıvadı. Ekipler, beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği alanlara kuru mama bıraktı.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle, sokak hayvanları için gereken bölgelere mama ve yiyecek bırakarak zorlu hava şartlarında onları aç bırakmadıklarını söyledi.

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