Hisarcık Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Belediye Zabıta ekipleri hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği Etikent, TOKİ, Balık pazarı çevresi ile ara sokaklara kuru mama bıraktı.

Sokak hayvanlarının masum ve dilsiz varlıklar olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Hayvan sevgisi, yüce dinimizin ve kültürümüzün gereğidir. Belediye ekiplerimiz soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için ilçemizin dört bir yanına kuru mama bırakmaktadır. Ayrıca bazı vatandaşlarımızın da aynı şekilde duyarlılık göstererek sokak canlılarımıza sahip çıkıp onları bu zor dönemde beslemeleri bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.