Hisarcık Belediyesi taş fırın geleneğini sürdürüyor

Kütahya'ya bağlı Hisarcık ilçesinde, belediye ilçe merkezindeki mevcut eski taş fırınların tamirini ve yenilerini inşa ederek vatandaşların taş fırınlarda ekmek yapmalarına imkan sağlıyor.

Taş fırınlarda pişirilen ekmeğin lezzetinin bir başka olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Eskiden taş fırınlarımız hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyordu. Bu fırınlarda güveçte yapılan yemeklerin lezzetini herkes çok iyi bilir. Biz de belediye olarak bu geleneği sürdürmek adına ilçemiz mahallerine ve toplu konut bulunan alanlara taş fırın yapımına devam ediyoruz. İlçemizde 5 yeni fırının yapımı tamamlanmak üzere, 3 eski fırının ise tamir işlemlerini bitirdik. Şu an ilçemizde 15 taş fırın bulunuyor” dedi.