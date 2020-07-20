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Hisarcık Belediyesinden çevre düzenleme ve peyzaj çalışması

Hisarcık Belediyesi’nce Cumhuriyet Meydanı’nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Hisarcık Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Vatandaşlara daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Yenilenen yüzüyle Kurban Bayramı öncesi halkımızın hizmetine sunmayı planladığımız Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarında 250 bin adet antik parke taşı, 22 aydınlatma direği, 8 kent mobilyası kullanılacak ve çeşitli peyzaj bitkilerinin dikimi yapılacak” diye konuştu.

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