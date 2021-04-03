Hisarcık Belediyesi'nden dinamik denetim

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye ekipleri tarafından yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dinamik denetim gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve zabıta ekiplerince “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında İlçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca iş yerlerindeki müşteri kapasiteleri, oturma planları ve dezenfektanlar kontrol edildi.